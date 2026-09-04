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Ольга Романова
редактор
11:19, Сьогодні
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Обстріли Донеччини: у Слов’янську поранення отримала дитина, у Краматорську горіло підприємство, - ФОТО

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Обстріли Донеччини: у Слов’янську поранення отримала дитина, у Краматорську горіло підприємство, - ФОТО

У Слов’янську Донецької області внаслідок російського авіаудару поранення отримала дитина. Також через ворожу атаку пошкоджені житлові будинки та виникла пожежа в адміністративній будівлі.

На місці влучання зафіксували пошкодження чотирьох багатоквартирних та двох приватних будинків, повідомляє ДСНС України.

Обстріли Донеччини: у Слов’янську поранення отримала дитина, у Краматорську горіло підприємство, - ФОТО, фото-1

«Надзвичайники на усіх місцях обстрілів локалізували загоряння, однак його ліквідацію довелося призупинити через загрозу повторних обстрілів», — повідомили рятувальники.

Обстріли Донеччини: у Слов’янську поранення отримала дитина, у Краматорську горіло підприємство, - ФОТО, фото-2

Крім того, під ударом російських військ опинився Краматорськ. Там внаслідок влучання FPV-дрона виникла пожежа у будівлі місцевого підприємства.

Обстріли Донеччини: у Слов’янську поранення отримала дитина, у Краматорську горіло підприємство, - ФОТО, фото-3

Рятувальники прибули на місця атак та працювали над ліквідацією наслідків обстрілів, однак через небезпеку повторних ударів змушені були тимчасово призупиняти роботи.

Обстріли Донеччини: у Слов’янську поранення отримала дитина, у Краматорську горіло підприємство, - ФОТО, фото-4

Російські війська продовжують щодня атакувати міста Донеччини, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах.

Обстріли Донеччини: у Слов’янську поранення отримала дитина, у Краматорську горіло підприємство, - ФОТО, фото-5



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#Донеччина #окупанти #обстріл #наслідки #Краматорськ #Словʼянськ #пожежі
Ольга Романова
редактор
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