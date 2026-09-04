Обстріли Донеччини: у Слов’янську поранення отримала дитина, у Краматорську горіло підприємство, - ФОТО

У Слов’янську Донецької області внаслідок російського авіаудару поранення отримала дитина. Також через ворожу атаку пошкоджені житлові будинки та виникла пожежа в адміністративній будівлі.

На місці влучання зафіксували пошкодження чотирьох багатоквартирних та двох приватних будинків, повідомляє ДСНС України.

«Надзвичайники на усіх місцях обстрілів локалізували загоряння, однак його ліквідацію довелося призупинити через загрозу повторних обстрілів», — повідомили рятувальники.

Крім того, під ударом російських військ опинився Краматорськ. Там внаслідок влучання FPV-дрона виникла пожежа у будівлі місцевого підприємства.

Рятувальники прибули на місця атак та працювали над ліквідацією наслідків обстрілів, однак через небезпеку повторних ударів змушені були тимчасово призупиняти роботи.

Російські війська продовжують щодня атакувати міста Донеччини, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах.





