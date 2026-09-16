Верховна Рада підтримала посилення відповідальності за участь у кол-центрах: максимальне покарання – до 13 років
Верховна Рада у середу, 16 вересня, прийняла закон (№ 10190) про посилення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство та діяльність шахрайських кол-центрів.
Про це йдеться у заяві Ради. Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, «за» проголосували 313 депутатів.
Закон доповнює Кримінальний кодекс України новими статтями, які передбачають відповідальність за протиправне збирання, зберігання та використання персональних даних, банківської таємниці й реквізитів платіжних інструментів для заволодіння чужим майном. Документ запроваджує формальний склад злочину для ефективної протидії системним схемам, зокрема «фінансовим пірамідам».
У пояснювальній записці до документа зазначили, що статистика розкриття таких злочинів невтішна, бо в разі виявлення викрадення коштів з рахунку немає механізму захисту потерпілих. Стаття КК про шахрайство не відповідає сучасним реаліям, тож є потреба в удосконаленні законодавства. Кримінальний кодекс доповнять статтею 190 (1) «Електронно-комунікаційне шахрайство», що передбачає відповідальність за протиправне збирання, зберігання, обробку і використання персональних даних, інформації, що містить банківську таємницю, зокрема індивідуальну облікову інформацію, реквізити, код авторизації, з метою заволодіння чужим майном або придбанням права на майно шляхом обману чи зловживання довірою з використанням електронної комунікації.
Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років. Дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, передбачають позбавлення волі від п'яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років. А за злочин в умовах воєнного чи надзвичайного стану передбачено позбавлення волі на строк від семи до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років і конфіскацією майна.
Також КК доповнять статтями 255 (4) «Створення, керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організацією, а також участь у ній» і 255 (5) «Залучення до участі в електронно-комунікаційній шахрайській організації».
Стаття 255 (4) передбачає позбавлення волі від семи до 12 років з конфіскацією майна за створення електронно-комунікаційної шахрайської організації, керівництво нею або її структурними частинами. Надання послуг та участь в такій організації карається позбавленням волі від п'яти до 10 років з конфіскацією. А злочини в умовах воєнного або надзвичайного стану, якщо вони вчинені організованою групою, караються позбавленням волі від восьми до 13 років з конфіскацією. Створення спільноти електронно-комунікаційних шахрайських організацій, тобто об’єднання двох чи більше електронно-комунікаційних шахрайських організацій, керівництво такою спільнотою, караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, крім організатора або керівника електронно-комунікаційних шахрайських організацій, за вчинення злочину, передбаченого частиною другою або третьою цієї статті, якщо вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні цього злочину добровільно повідомила про створення електронно-комунікаційної шахрайської організації або участь у ній та активно сприяла її розкриттю.
Стаття 255 (5) передбачає, що за залучення до участі у електронно-комунікаційній шахрайській організації, в тому числі пропонування роботи, надання послуг електронно-комунікаційній шахрайській організації, надання інформації про таку організацію з метою залучення осіб до участі в електронно-комунікаційній шахрайській організації, караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією майна. Ті самі дії, вчинені повторно або в умовах воєнного або надзвичайного стану або якщо вони вчинені організованою групою, – караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.