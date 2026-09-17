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  • На Донеччині за добу окупанти 23 рази обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще пʼятеро поранено
Ольга Романова
редактор
10:26, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти 23 рази обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще пʼятеро поранено

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На Донеччині за добу окупанти 23 рази обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще пʼятеро поранено

За 16 вересня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Малотаранівці та Маяках. Ще 5 людей в області за добу отримали поранення.

Всього за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 718 людей, у тому числі 74 дитини, повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Маяках Святогірської громади загинула 1 людина. У Карпівці Миколаївської громади пошкоджено 8 приватних будинків. У Слов'янську поранено 2 людини, пошкоджено 3 приватні будинки, пошту, ресторан, 7 автівок і АЗС. У Краматорську пошкоджено автомобіль; у Малотаранівці 1 людина загинула і 1 поранена; у Біленькому поранено 2 людини. У Шостаківці Новодонецької громади пошкоджено виробниче приміщення і 3 склади, ще 2 склади пошкоджено у Самійлівці. У Петрівці Першій Олександрівської громади пошкоджено приватний будинок, 3 господарчі споруди та автівку; в Очеретиному пошкоджено приватний будинок.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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