На Донеччині посадовець медустанови вимагав $7 тисяч за оформлення інвалідності

На Донеччині повідомили про підозру чинному депутату однієї з прифронтових громад, який, за даними слідства, вимагав 7 тисяч доларів США за сприяння в отриманні III групи інвалідності.

Йому інкримінують зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, повідомляє Донеуцька обласна прокуратура.

За даними прокуратури, навесні 2026 року колишній шахтар звернувся до лікаря-терапевта для підтвердження хронічних професійних захворювань та отримання III групи інвалідності, необхідної для оформлення регресних виплат. Медик близько двох років надавав чоловікові допомогу та був обізнаний про його основні й супутні захворювання, підтверджені результатами діагностичних досліджень.

Попри це, як стверджує слідство, посадовець почав вимагати гроші за проходження передбаченої законом процедури та забезпечення позитивного результату. Він назвав суму у 7 тисяч доларів США та заявив, що має особисті дружні стосунки з членами експертної команди, яка проводить оцінювання повсякденного функціонування особи. Також, за даними правоохоронців, медик стверджував, що без його сприяння пацієнту можуть чинити перешкоди.

Пацієнт погодився на вимогу та передав посадовцю гроші. У подальшому він отримав статус особи з інвалідністю.

«За проходження передбаченої законом процедури та забезпечення позитивного результату посадовець вимагав 7 000 доларів США», — повідомили у прокуратурі.

Протиправну діяльність медика задокументували та припинили правоохоронці. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Досудове розслідування здійснює Слідче управління ГУНП в Донецькій області, оперативний супровід забезпечує ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. За цією статтею підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.