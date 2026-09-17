Ситуація на фронті на ранок 17 вересня: протягом доби відбулося 278 бойових зіткнень

Розпочалася 1667-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 278 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Вчора противник завдав 106 авіаційних ударів, скинув 356 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7106 дронів-камікадзе та здійснили 2366 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 33 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Садки, Товстодубове, Кореньок, Кучерівка, Безсалівка, Нескучне, Павлівка, Іволжанське, Садки, Рожковичі, Потапівка, Бачівськ, Мала Слобідка, Гірки, Рижівка, Писарівка, Мар’їне та Михальчина Слобода. Також обстріляно Логи Чернігівської області. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених Чуйківка, Суми, Пустогород, Кучерівка, Хотінь Сумської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили противника, сім пунктів управління та точок запуску БпЛА, три артилерійських системи та позиції артилерії окупантів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби зафіксовано три штурмові дії противника.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 17 атак. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Козача Лопань, Тернова, Рубіжне, Мала Вовча, Радьківка та біля Лимана, Вільчі, Стариці.

На Куп’янському напрямку ворог один раз атакував в районі Ківшарівки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти шість разів атакували в бік Шийківки, Лиману та в районах Новоєгорівки, Новоселівки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив три штурмові дії поблизу Кривої Луки.

На Краматорському напрямку окупанти два рази атакували в районах Юрківки та Федорівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 29 атак. Загарбники вели штурмові дії у районах Костянтинівки, Іллінівки, Довгої Балки, Розкішного, Торецького, а також у напрямках Миколайпілля, Павлівки, Новогригорівки, Кучерового Яру, Вільного.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 31 атаку. Ворог виявляв активність в районах населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Нове Шахове, Торецьке, Ганнівка, Новий Донбас, Дорожнє, Добропілля, Покровськ, Сергіївка, Удачне та Молодецьке.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили три атаки в бік Березового та в районі Рибного.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив три спроби просунутися у бік Воздвижівки, Новоселівки та в районі населеного пункту Добропілля.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у бік Приморського.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.