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Є рекорд: за добу Сили оборони ліквідували 1960 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1960 солдатів. Знищено один танк, 6 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, 7 РСЗВ, 3 засоби ППО, 14 НРК. Про це повідомили у Генштабі. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09.26 склали: особового складу – близько 1 513 490 (+1 960) осіб

танків – 12 346 (+1) од.

бойових броньованих машин – 25 345 (+6) од.

артилерійських систем – 49 863 (+43) од.

РСЗВ – 2 139 (+7) од.

засоби ППО – 1 645 (+3) од.

літаків – 442 (+0) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 644 (+14) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 520 508 (+1 439) од.

крилаті ракети – 5 111 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 150 018 (+461) од.

спеціальна техніка – 4 697 (+5) од. Фото: Генштаб. Дані уточнюються.





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