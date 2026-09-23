На Донеччині за добу окупанти 28 разів обстріляли населені пункти: чотири людини загинули та ще 10 поранено

За 22 вересня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Краматорську, Слов'янську, Степанівці та Спасько-Михайлівці. Ще 10 людей в області за добу отримали поранення.

Всього за добу росіяни 28 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 558 людей, у тому числі 30 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Мировому Білозерської громади поранено людину.



Краматорський район. У Слов'янську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено багатоповерхівку. У Краматорську 1 людина загинула і 5 поранені, пошкоджено 10 багатоповерхівок, банк, адмінбудівлю, храм і авто; у Малотаранівці поранено людину; у Біленькому 2 приватні будинки зруйновано і 9 пошкоджено. В Олександрівці поранено людину, пошкоджено 5 адмінбудівель і 14 автівок; у Золотих Прудах пошкоджено приватний будинок, у Петрівці Другій — вантажівку. У Степанівці Новодонецької громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено авто; у Спасько-Михайлівці загинула людина.