В окупованому Шахтарську завтра не подаватимуть воду за графіком

В окупованому Шахтарську 24 вересня тимчасово змінять графік подачі води.

Причиною є ремонтно-відновлювальні роботи на водогоні, який подає воду до міста. Як повідомили у підприємстві «Вода Донбасу», через проведення робіт цього дня вода не подаватиметься за звичним графіком.

«На цей день організують підвезення води автоцистернами», — повідомили у «Воді Донбасу».

Мешканців Шахтарська просять врахувати тимчасові зміни у водопостачанні.