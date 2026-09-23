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Ольга Романова
редактор
10:56, Сьогодні
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В окупованому Шахтарську завтра не подаватимуть воду за графіком

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В окупованому Шахтарську завтра не подаватимуть воду за графіком

В окупованому Шахтарську 24 вересня тимчасово змінять графік подачі води.

Причиною є ремонтно-відновлювальні роботи на водогоні, який подає воду до міста. Як повідомили у підприємстві «Вода Донбасу», через проведення робіт цього дня вода не подаватиметься за звичним графіком.

«На цей день організують підвезення води автоцистернами», — повідомили у «Воді Донбасу».

Мешканців Шахтарська просять врахувати тимчасові зміни у водопостачанні.

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#Шахтарськ #ТОТ #вода
Ольга Романова
редактор
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