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За добу захисники України знищили 1520 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1520 солдатів. Знищено 7 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, РСЗВ, 7 НРК, 422 одиниці автомобліьної техніки та автоцистерн і 6 штук спецтехніки. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.26 склали: особового складу – близько 1 537 390 (+1 520) осіб

танків – 12 388 (+0) од.

бойових броньованих машин – 25 471 (+7) од.

артилерійських систем – 50 592 (+37) од.

РСЗВ – 2 175 (+1) од.

засоби ППО – 1 683 (+0) од.

літаків – 443 (+0) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 810 (+7) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 542 853 (+1 470) од.

крилаті ракети – 5 126 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 156 309 (+422) од.

спеціальна техніка – 4 780 (+6) од.

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Ольга Романова редактор