Ситуація на фронті на ранок 2 жовтня: протягом доби відбулося 207 бойових зіткнень

Розпочалася 1682-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 207 бойових зіткнень. Найбільше боїв відбулося на Покровському та Костянтинівському напрямках фронту. Про це повідомив Генштаб.

Вчора противник завдав 95 авіаційних ударів, під час яких скинув 284 керованих авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8891 дрон-камікадзе та здійснили 2705 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 41 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів зі сторони ворога, зокрема, зазнали населені пункти Товстодубове, Сопич, Бачівськ, Потапівка, Кореньок, Уланове, Яструбщина, Кучерівка, Малушине, Бувалине, Свобода, Бунячине, Кружок, Безсалівка, Волфине, Новокостянтинівка, Рогізне, Хотінь, Писарівка, Іволжанське, Корчаківка, Храпівщина, Мар’їне, Садки, Могриця, Миропілля Сумської області; Хрінівка та Клюси Чернігівської області. Авіаударів зазнали населені пункти Рожковичі, Яструбщина, Суми та Осоївка.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три пункти управління БпЛА, п’ять районів зосередження живої сили противника та ще один важливий об’єкт ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби штурмових дій противника не зафіксовано. Агресор завдав п’ять авіаударів застосувавши 10 КАБ та здійснив 151 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, чотири з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак противника. Загарбники намагалися просунутися біля Лиману, Вовчанська, Чайківки та в бік населених пунктів Мала Вовча, Радьківка.

На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався покращити свої позиції проводячи штурмові дії в бік Новоосинового.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти три рази атакували в районах Надії, Новоселівки та Діброви.

На Слов’янському напрямку противник здійснив сім штурмових дій поблизу населених пунктів Озерне, Ямпіль, Крива Лука та в бік Пискунівки.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 27 атак. Загарбники вели наступальні дії у районах Костянтинівки, Новоселівки, Іллінівки, Миколайпілля, Софіївки, Вільного та в напрямку Осикового, Грузького.

Тридцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Красноподілля, Новий Донбас, Білицьке, Світле, Водянське, Молодецьке та в бік Ганнівки, Добропілля, Новогришиного, Сергіївки.

На Олександрівському напрямку, за уточненою інформацією, ворог один раз атакував в районі Тернового.

На Гуляйпільському напрямку окупанти п’ять разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися в районі Гуляйпільського та в напрямках Різдвянки, Долинки, Єгорівки.

На Оріхівському напрямку ворог три рази намагався покращити свої позиції, атакуючи в бік Павлівки та Приморського.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1520 осіб. Також знешкоджено сім бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, сім наземних робототехнічних комплексів, 1470 безпілотних літальних апаратів, 422 одиниці автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки ворога.