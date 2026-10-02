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На Донеччині за добу окупанти 19 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще чотири поранено

За 1 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Слов'янську. Ще 4 людини в області за добу отримали поранення. Всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 620 людей, у тому числі 63 дитини, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Краматорський район. У Слов'янську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 37 приватних будинків, адмінбудівлю і 4 автомобілі. У Краматорську поранено 2 людини, пошкоджено 10 багатоповерхівок і адмінбудівлю; у Біленькому поранено людину.









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Ольга Романова редактор