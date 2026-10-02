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Ольга Романова
редактор
10:53, Сьогодні
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Росіяни обстріляли Слов’янськ із РСЗВ: загинув чоловік, пошкоджено 34 будинки, - ФОТО

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Росіяни обстріляли Слов’янськ із РСЗВ: загинув чоловік, пошкоджено 34 будинки, - ФОТО

У четвер, 1 жовтня російські війська завдали удару по Слов’янську Донецької області із реактивної системи залпового вогню.

Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще одна людина отримала поранення. Про це повідомили у ДСНС Донеччини. Внаслідок атаки у місті пошкоджено 34 приватні житлові будинки.

Росіяни обстріляли Слов’янськ із РСЗВ: загинув чоловік, пошкоджено 34 будинки, - ФОТО, фото-1

На місцях влучань виникли пожежі одразу на чотирьох локаціях. Рятувальники ліквідували займання двох приватних будинків, гаража, а також зруйнованих будівельних конструкцій господарських споруд.

Росіяни обстріляли Слов’янськ із РСЗВ: загинув чоловік, пошкоджено 34 будинки, - ФОТО, фото-2

«Вогнеборці працювали під постійною загрозою повторних обстрілів», — зазначили у ДСНС.

Росіяни обстріляли Слов’янськ із РСЗВ: загинув чоловік, пошкоджено 34 будинки, - ФОТО, фото-3

Рятувальні роботи проводилися після завершення удару, однак через ризик повторних атак робота надзвичайників залишалася небезпечною.

Росіяни обстріляли Слов’янськ із РСЗВ: загинув чоловік, пошкоджено 34 будинки, - ФОТО, фото-4



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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Словʼянськ
Ольга Романова
редактор
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