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Росіяни обстріляли Слов’янськ із РСЗВ: загинув чоловік, пошкоджено 34 будинки, - ФОТО
У четвер, 1 жовтня російські війська завдали удару по Слов’янську Донецької області із реактивної системи залпового вогню.
Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще одна людина отримала поранення. Про це повідомили у ДСНС Донеччини. Внаслідок атаки у місті пошкоджено 34 приватні житлові будинки.
На місцях влучань виникли пожежі одразу на чотирьох локаціях. Рятувальники ліквідували займання двох приватних будинків, гаража, а також зруйнованих будівельних конструкцій господарських споруд.
«Вогнеборці працювали під постійною загрозою повторних обстрілів», — зазначили у ДСНС.
Рятувальні роботи проводилися після завершення удару, однак через ризик повторних атак робота надзвичайників залишалася небезпечною.
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