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Ольга Романова
редактор
11:21, Сьогодні
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Російським військовим будуть роздавати землю на окупованій Донеччині: Пушилін назвав умови

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Російським військовим будуть роздавати землю на окупованій Донеччині: Пушилін назвав умови

Очільник окупаційної адміністрації Донецької області Денис Пушилін заявив, що російським військовослужбовцям і ветеранам, які вирішать пов’язати своє життя з окупованою частиною Донеччини, планують надавати земельні ділянки. Про це він сказав під час прямої лінії 30 вересня.

За його словами, відповідна програма має назву «Донбас. СВОя земля». У межах проєкту військовим та ветеранам планують виділяти ділянки площею від 15 до 20 соток. Для будівництва житла їм також обіцяють пільгову іпотеку під 2% річних.

«Для них буде виділена земля: зараз, приблизно, це 15–20 соток залежно від місця розташування. І виходячи з цього, буде можливість брати іпотеку під 2% на будівництво житла», — заявив Пушилін.

Він зазначив, що наразі триває розмежування земельних ділянок, які планують передавати в межах програми. За словами Пушиліна, йдеться про військовослужбовців та ветеранів, які вирішать залишитися жити на окупованій території після завершення бойових дій.

Раніше, у березні 2026 року, Пушилін обговорював із Володимиром Путіним іншу версію цієї ініціативи — тоді йшлося про виділення військовим до 15 соток землі. Путін заявив, що 15 соток недостатньо. У вересні Пушилін уже озвучив площу 15–20 соток.



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#Донеччина #ТОТ #ДНР #Пушилін
Ольга Романова
редактор
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