Рус
  • Головна
  • СБУ закликає українців не знімати та не поширювати фото і відео ворожих обстрілів
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
19:12, Сьогодні
Надійне джерело

СБУ закликає українців не знімати та не поширювати фото і відео ворожих обстрілів

СБУ закликає українців не знімати та не поширювати фото і відео ворожих обстрілів

СБУ закликає українців не знімати та не поширювати фото і відео ворожих обстрілів.

Йдеться зокрема про контент, який фіксує російські удари по військових об’єктах та критичній інфраструктурі, роботу ППО тощо. Відповідне повідомлення опублікували на сторінці Служби безпеки України в Telegram

Такі записи можуть використовувати не лише російські пропагандисти, а й військові РФ, які відстежують і аналізують подібні матеріали для коригування повторних ударів. 

"Закликаємо українців бути відповідальними, не допомагати ворогу та не наражати на небезпеку інших громадян!" - зазначили в СБУ.

Окрім того публікація такого контенту карається законом. В контексті несанкціонованого поширення інформації про переміщення ЗСУ та надання інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України санкція статті передбачає покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі. Оперативники СБУ системно відпрацьовують такі та притягують їхніх авторів до відповідальності. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#СБУ #українці #обстріли #відео #поширення
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту