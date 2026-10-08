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Ольга Романова
редактор
15:06, Сьогодні
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«Цей удар не залишиться без нашої відповіді»: Зеленський про атаку Росії на Краматорськ внаслідок якої загинули 30 людей

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«Цей удар не залишиться без нашої відповіді»: Зеленський про атаку Росії на Краматорськ внаслідок якої загинули 30 людей

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по двох рейсових автобусах у Краматорську Донецької області.

За його словами, внаслідок атаки загинули щонайменше 30 людей, ще 18 дістали поранення. Кількість загиблих може зрости. Про це глава держави повідомив у своєму зверненні.

За словами Зеленського, російська бомба влучила фактично по двох маршрутних автобусах. Через тяжкість отриманих травм частину загиблих досі не вдалося ідентифікувати. Медики продовжують боротися за життя постраждалих. Унаслідок удару також пошкоджені житлові будинки та автомобілі.

«Цей удар не залишиться без нашої відповіді. Росія намагається зруйнувати все життя на Донбасі, і потрібно, щоб світ реагував на це», — заявив Володимир Зеленський.

Президент закликав міжнародну спільноту жорстко реагувати на російські атаки та висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

«Вічна памʼять загиблим», — додав глава держави.



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#Зеленський #Краматорськ #обстріл #загиблі
Ольга Романова
редактор
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