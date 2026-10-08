У Краматорську росіяни атакували два рейсові автобуси: 30 людей загинули, ще 18 поранено, - ФОТО

Вранці 8 жовтня російські війська завдали удару по Краматорську Донецької області. Під час атаки під ураження потрапили два рейсові автобуси.

За попередніми даними, загинули 33 людини, ще 18 дістали поранення. Про це повідомили у ДСНС України.

За інформацією Донецької обласної прокуратури, російська атака сталася близько 10:00. Попередньо, ворог міг застосувати авіаційний боєприпас УМПБ Д-30 СН.

Остаточні наслідки російського удару наразі встановлюють. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину. Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

















