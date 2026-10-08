Рус
  • Головна
  • У Краматорську росіяни атакували два рейсові автобуси: 30 людей загинули, ще 18 поранено, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
12:56, Сьогодні

У Краматорську росіяни атакували два рейсові автобуси: 30 людей загинули, ще 18 поранено, - ФОТО

Читать на русском
У Краматорську росіяни атакували два рейсові автобуси: 30 людей загинули, ще 18 поранено, - ФОТО

Вранці 8 жовтня російські війська завдали удару по Краматорську Донецької області. Під час атаки під ураження потрапили два рейсові автобуси.

За попередніми даними, загинули 33 людини, ще 18 дістали поранення. Про це повідомили у ДСНС України.

У Краматорську росіяни атакували два рейсові автобуси: 30 людей загинули, ще 18 поранено, - ФОТО, фото-1

За інформацією Донецької обласної прокуратури, російська атака сталася близько 10:00. Попередньо, ворог міг застосувати авіаційний боєприпас УМПБ Д-30 СН.

У Краматорську росіяни атакували два рейсові автобуси: 30 людей загинули, ще 18 поранено, - ФОТО, фото-2

Остаточні наслідки російського удару наразі встановлюють. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину. Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.







Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #обстріл #наслідки #Краматорськ #загиблі #автобуси
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту