На Донеччині зупинили роботу громадського транспорту у Краматорську та Слов’янську

Через різке погіршення безпекової ситуації у Краматорську та Слов’янську зупиняють роботу громадського транспорту.

Відповідне розпорядження міським військовим адміністраціям дав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Рішення ухвалили через російські удари по цивільному населенню. Філашкін наголосив, що за таких умов влада не може ризикувати життями пасажирів і водіїв.

"Це вимушений крок, продиктований поведінкою ворога, для якого цивільний транспорт став ще одним способом убивати українців", – додав голова ОВА.

Російські війська вранці 8 жовтня атакували Краматорськ, влучивши по вулиці, де рухалися два рейсові автобуси. За останніми данними загинули 33 людини, ще 18 отримали поранення