В окупованому Донецьку запроваджують графіки відключення електроенергії

У Київському районі тимчасово окупованого Донецька запроваджують графіки почергового відключення електроенергії через серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури.

На повне відновлення системи може знадобитися до двох тижнів. Про це заявив так званий голова уряду «ДНР» Чертков.

За його словами, через значні пошкодження енергетичної інфраструктури відновлювальні роботи триватимуть від одного до двох тижнів.

«На період проведення ремонтних робіт у районі запроваджують графік почергових відключень електроенергії», — повідомив Чертков.

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