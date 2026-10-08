У Росії судять трьох фігурантів справи про розкрадання 517 млн рублів на будівництві водогону «Дон - Донбас»

У Ростові-на-Дону розпочався суд над трьома фігурантами справи про розкрадання 517 млн рублів під час будівництва водогону «Дон - Донбас», який мав забезпечувати водою тимчасово окуповані території Донецької області.

За версією слідства, під час робіт використовували обладнання дешевше й гірше за те, що було передбачене проєктом. На лаві підсудних опинилися Куранов, Далларі та Смирнов. Куранов керував компанією «Інтерарм», а Далларі був його заступником. Підприємство брало участь у будівництві водогону як субпідрядник.

Смирнова також обвинувачують у спробі надати хабар в особливо великому розмірі. Далларі та Смирнова залишили під вартою в слідчому ізоляторі, тоді як Куранова відправили під домашній арешт.

Водогін «Дон - Донбас» побудували у 2023 році. Однак згодом слідство заявило про серйозні недоліки, які перешкоджають його нормальній роботі. У справі також фігурує колишній головний інженер південного філіалу «Військово-будівельної компанії» Лаптєв.

Проблеми з водогоном впливають на водопостачання тимчасово окупованої Донецької області. У 2025 році російський диктатор Володимир Путін заявляв, що під час транспортування водогоном втрачається до 60% води.

Через дефіцит води в окупованих районах Донецької області її подають приблизно раз на три дні й лише на кілька годин.





