Російські FPV-дрони атакували Краматорськ: у двох дев’ятиповерхівках спалахнули пожежі, - ФОТО

У Краматорську Донецької області внаслідок влучання російських FPV-дронів виникли пожежі у двох дев’ятиповерхових будинках. Рятувальники врятували жінку та виявили тіло загиблого чоловіка.

В одній із багатоповерхівок вогонь охопив балкони та квартири з третього по дев’ятий поверхи, повідомляє ДСНС України.

Під час гасіння пожежі надзвичайники врятували жінку 1972 року народження. Її доправили до лікарні. Також у будинку виявили тіло чоловіка 1941 року народження.

«Під час гасіння надзвичайники врятували жінку 1972 р. н. та доправили її до лікарні», — повідомили рятувальники.

Обидві пожежі ліквідували.