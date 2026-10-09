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У Слов’янську російський дрон влучив в адмінбудівлю та легковик: виникла пожежа, - ФОТО
У Слов’янську Донецької області російський дрон влучив в адміністративну будівлю та легковий автомобіль. Унаслідок удару виникла пожежа.
На місце події прибули надзвичайники, які ліквідували займання, повідомляє ДСНС Донеччини.
«Надзвичайники ліквідували займання», — повідомили рятувальники.
Інформація про постраждалих та масштаби пошкоджень наразі не уточнюється.
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