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  • У Слов’янську російський дрон влучив в адмінбудівлю та легковик: виникла пожежа, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
11:21, Сьогодні

У Слов’янську російський дрон влучив в адмінбудівлю та легковик: виникла пожежа, - ФОТО

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У Слов’янську російський дрон влучив в адмінбудівлю та легковик: виникла пожежа, - ФОТО

У Слов’янську Донецької області російський дрон влучив в адміністративну будівлю та легковий автомобіль. Унаслідок удару виникла пожежа.

На місце події прибули надзвичайники, які ліквідували займання, повідомляє ДСНС Донеччини.

«Надзвичайники ліквідували займання», — повідомили рятувальники.

Інформація про постраждалих та масштаби пошкоджень наразі не уточнюється.

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#Донеччина #окупанти #обстріл #наслідки #Словʼянськ #пожежі
Ольга Романова
редактор
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