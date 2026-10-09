На Донеччині за добу окупанти 30 разів обстріляли населені пункти: 35 людей загинули та ще 24 поранено

За 8 жовтня росіяни вбили 35 жителів Донеччини: 32 у Краматорську і 3 у Біленькому. Ще 24 людини в області за добу отримали поранення.

Всього за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 379 людей, у тому числі 29 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Білозерському 2 приватні будинки зруйновано і 2 пошкоджено; ще 3 будинки зруйновано у Мировому.



Краматорський район. У Яровій Лиманської громади поранено людину. У Слов'янську пошкоджено 3 приватні будинки і 6 автомобілів. У Краматорську 32 людини загинули і 21 поранена, зруйновано 2 автобуси, пошкоджено 3 багатоповерхівки і приватний будинок; у Біленькому загинули 3 людини, пошкоджено 22 приватні будинки та інфраструктурний об'єкт. В Олександрівці пошкоджено багатоповерхівку і 2 адмінбудівлі; у Золотих Прудах поранено 2 людини, пошкоджено автомобіль.