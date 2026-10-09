Ситуація на фронті на ранок 9 жовтня: протягом доби відбулося 211 бойових зіткнень

Розпочалася 1689-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 211 бойових зіткнень. Найбільше боїв відбулося на Покровському і Гуляйпільському напрямках. Про це повідомив Генштаб.

Вчора противник завдав 83 авіаційні удари, під час яких скинув 243 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9987 дронів-камікадзе та здійснили 2444 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, з них 19 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Сопич, Уланове, Малушине, Нескучне, Середина-Буда, Волфине, Рогізне, Рижівка, Кучерівка, Прогрес, Гірки, Вовківка, Студенок та Козаче Сумської області; Клюси, Лісківщина та Кривуша Чернігівської області. Авіаудару зазнав населений пункт Гасичівка.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони скупчення живої сили противника, місце зосередження техніки, дві артилерійські системи та два інших важливих об’єкти ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор провів одну штурмову дію, здійснив 30 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, два з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Ізбицьке, Тернова, Вільча та Рибалчине.

На Куп’янському напрямку ворог вісім разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Куп’янська-Вузлового та Мирового.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти вісім разів атакували у бік населених пунктів Новосергіївка, Новоселівка, Ставки та Лиман.

На Слов’янському напрямку противник здійснив дві атаки у районах Озерного та Лиману.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 12 атак. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Кіндратівки, Новоселівки, Торецького, Степів та Розкішного.

Шістнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Вільне, Світле, Добропілля, Красноподілля, Сергіївка та Молодецьке.

На Олександрівському напрямку ворог двічі штурмував у бік Вороного та Запорізького.

На Гуляйпільському напрямку, за уточненою інформацією, окупанти 16 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Рибне, Злагода, Тернувате, Косівцеве, Рівне, Верхня Терса, Воздвижівка та Копані.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався атакувати в бік Новопавлівки та Плавнів.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1710 осіб. Також знешкоджено три танки, сім бойових броньованих машин, 67 артилерійських систем, п’ять реактивних систем залпового вогню, один засіб ППО, 18 наземних робототехнічних комплексів, 1757 безпілотних літальних апаратів, 617 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.