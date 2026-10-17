Голи Вінісіуса та Бондаря приносять «Шахтарю» перемогу у матчі з «Колосом», - ФОТО, ВІДЕО

Головний тренер «гірників» Арда Туран очікувано провів широку ротацію між двома іграми Ліги чемпіонів й обрав на сьогоднішній матч такий склад: Різник – у воротах, у центрі оборони вийшли Бондар та Маттурро, флангові захисники – Вінісіус Тобіас і Караваєв, у середині поля діяли Назарина, Криськів та Ізакі, на позиціях вінгерів – Проспер і Бруніньйо, центрфорвардом був Мейрелліш.





Перший символічний удар по мʼячу виконав боєць батальйону поліції особливого призначення КОРД (стрілецький) Головного управління Національної поліції у Львівській області сержант поліції Юрій Сейфулін із позивним Сейф. Уже 13 років він присвячує службі та захисту України, її свободи й незалежності. У січні 2026 року під час виконання бойового завдання на Костянтинівському напрямку боєць зазнав важкого поранення. Дякуємо Юрієві за мужність, відданість Україні та службу заради її майбутнього! Перший символічний удар по мʼячу виконав боєць батальйону поліції особливого призначення КОРД (стрілецький) Головного управління Національної поліції у Львівській області сержант поліції Юрій Сейфулін із позивним Сейф. Уже 13 років він присвячує службі та захисту України, її свободи й незалежності. У січні 2026 року під час виконання бойового завдання на Костянтинівському напрямку боєць зазнав важкого поранення. Дякуємо Юрієві за мужність, відданість Україні та службу заради її майбутнього!



Подвійна перевага з голами оборонців Вінісіуса Тобіаса й Бондаря

Команди дуже активно розпочали гру та вже вдебюті створили чимало моментів. Бруніньйо пройшов правим флангом та з гострого кута бив під ближню стійку – голкіпер парирував. Після корнера Мейрелліш завдавав удару з центру штрафного майданчика, але невдало поставив ногу.

Ковалівці відповіли виходом Салабая віч-на-віч, проте Різник не дозволив супернику забити. Уже у зворотній атаці «Шахтар» відкрив рахунок: на 11-й хвилині Вінісіус Тобіас отримав мʼяч на лівому фланзі та майже з кута карної зони поцілив точно під ближню штангу – 1:0.

За кілька хвилин господарі мали чудову нагоду розвинути успіх, однак після удару Криськіва головою з меж воротарського ковалівців виручила поперечина, а Мейрелліш на добиванні з метра влучив у ліву стійку.

У середині тайму темп гри дещо знизився, і цей відрізок запамʼятався хіба що яскравим спринтом Проспера Обаха: нігерійський вінгер на шаленій швидкості промчав правим флангом повз кількох опонентів, але не зумів віддати точний пас до штрафного, що вже готові були замикати троє партнерів.

І все ж ще до перерви «оранжево-чорним» вдалося подвоїти перевагу: на 36-й хвилині Назарина виконав класну подачу зі штрафного, а Валерій Бондар випередив опікуна й головою вразив лівий кут воріт – 2:0.

Лише після цього гості завдали свого єдиного гострого удару в площину воріт донеччан, але Різник впорався з дальньою спробою Рухадзе.

Другий тайм з моментами господарів і голом гостей

По перерві футболісти «Шахтаря» продовжили йти вперед, і вже Вінісіус Тобіас ударом здаля трохи не влучив у дальній кут, а настирливий Бруніньйо з правого флангу штрафного пробив поруч зі стійкою. На 58-й хвилині тренерський штаб «гірників» провів перші заміни – на полі зʼявилися Матвієнко, Мендоза й Траоре.

Тим часом непоганий момент мав Криськів: після його удару з-за меж штрафного м’яч пролетів за сантиметри від девʼятки. Слідом у швидкій атаці шанси відзначитися були в Траоре й Ізакі, однак вразити ворота ковалівців їм не вдалося. «Оранжево-чорні» й надалі, здавалося, повністю контролювали хід гри, однак на 84-й хвилині суперник зумів скоротити відставання: після перехоплення в середині поля Тахірі потужним ударом з лінії штрафного майданчика поцілив у ліву девʼятку.