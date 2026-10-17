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Голи Вінісіуса та Бондаря приносять «Шахтарю» перемогу у матчі з «Колосом», - ФОТО, ВІДЕО
У 9-му турі УПЛ «Шахтар» приймав «Колос» у Львові.
Головний тренер «гірників» Арда Туран очікувано провів широку ротацію між двома іграми Ліги чемпіонів й обрав на сьогоднішній матч такий склад: Різник – у воротах, у центрі оборони вийшли Бондар та Маттурро, флангові захисники – Вінісіус Тобіас і Караваєв, у середині поля діяли Назарина, Криськів та Ізакі, на позиціях вінгерів – Проспер і Бруніньйо, центрфорвардом був Мейрелліш.
Перший символічний удар по мʼячу виконав боєць батальйону поліції особливого призначення КОРД (стрілецький) Головного управління Національної поліції у Львівській області сержант поліції Юрій Сейфулін із позивним Сейф. Уже 13 років він присвячує службі та захисту України, її свободи й незалежності. У січні 2026 року під час виконання бойового завдання на Костянтинівському напрямку боєць зазнав важкого поранення. Дякуємо Юрієві за мужність, відданість Україні та службу заради її майбутнього!
Подвійна перевага з голами оборонців Вінісіуса Тобіаса й Бондаря
Команди дуже активно розпочали гру та вже вдебюті створили чимало моментів. Бруніньйо пройшов правим флангом та з гострого кута бив під ближню стійку – голкіпер парирував. Після корнера Мейрелліш завдавав удару з центру штрафного майданчика, але невдало поставив ногу.
Ковалівці відповіли виходом Салабая віч-на-віч, проте Різник не дозволив супернику забити. Уже у зворотній атаці «Шахтар» відкрив рахунок: на 11-й хвилині Вінісіус Тобіас отримав мʼяч на лівому фланзі та майже з кута карної зони поцілив точно під ближню штангу – 1:0.
За кілька хвилин господарі мали чудову нагоду розвинути успіх, однак після удару Криськіва головою з меж воротарського ковалівців виручила поперечина, а Мейрелліш на добиванні з метра влучив у ліву стійку.
У середині тайму темп гри дещо знизився, і цей відрізок запамʼятався хіба що яскравим спринтом Проспера Обаха: нігерійський вінгер на шаленій швидкості промчав правим флангом повз кількох опонентів, але не зумів віддати точний пас до штрафного, що вже готові були замикати троє партнерів.
І все ж ще до перерви «оранжево-чорним» вдалося подвоїти перевагу: на 36-й хвилині Назарина виконав класну подачу зі штрафного, а Валерій Бондар випередив опікуна й головою вразив лівий кут воріт – 2:0.
Лише після цього гості завдали свого єдиного гострого удару в площину воріт донеччан, але Різник впорався з дальньою спробою Рухадзе.
Другий тайм з моментами господарів і голом гостей
По перерві футболісти «Шахтаря» продовжили йти вперед, і вже Вінісіус Тобіас ударом здаля трохи не влучив у дальній кут, а настирливий Бруніньйо з правого флангу штрафного пробив поруч зі стійкою. На 58-й хвилині тренерський штаб «гірників» провів перші заміни – на полі зʼявилися Матвієнко, Мендоза й Траоре.
Тим часом непоганий момент мав Криськів: після його удару з-за меж штрафного м’яч пролетів за сантиметри від девʼятки. Слідом у швидкій атаці шанси відзначитися були в Траоре й Ізакі, однак вразити ворота ковалівців їм не вдалося. «Оранжево-чорні» й надалі, здавалося, повністю контролювали хід гри, однак на 84-й хвилині суперник зумів скоротити відставання: після перехоплення в середині поля Тахірі потужним ударом з лінії штрафного майданчика поцілив у ліву девʼятку.
Щоправда, на 90-й хвилині ковалівці залишилися в меншості після вилучення Цурікова за другу жовту картку на Бруніньйо, тож донеччани зберегли необхідний результат.
2:1 – «Шахтар» перемагає «Колос» і продовжує лідирувати в таблиці УПЛ.
Наступний поєдинок команда Арди Турана проведе в середу, 21 жовтня. У 3-му турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА «Шахтар» на виїзді гратиме з італійським «Інтером». Матч відбудеться на стадіоні «Сан-Сіро» в Мілані та розпочнеться о 21:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом).
«Шахтар» (Донецьк) – «Колос» (Ковалівка) – 2:1 (2:0)
Львів, «Арена Львів», 3 288 глядачів
Голи: 1:0 Вінісіус Тобіас (11), 2:0 Бондар (36), 2:1 Тахірі (84)
«Шахтар»: Різник, Вінісіус Тобіас, Бондар (к), Маттурро (Матвієнко, 58), Караваєв, Назарина, Криськів (Очеретько, 86), Ізакі (Педріньйо, 71), Проспер (Мендоза, 58), Бруніньйо, Мейрелліш (Траоре, 58)
Вилучення: Цуріков (90, друге попередження)
2:1 – «Шахтар» перемагає «Колос» і продовжує лідирувати в таблиці УПЛ.
Наступний поєдинок команда Арди Турана проведе в середу, 21 жовтня. У 3-му турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА «Шахтар» на виїзді гратиме з італійським «Інтером». Матч відбудеться на стадіоні «Сан-Сіро» в Мілані та розпочнеться о 21:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом).
«Шахтар» (Донецьк) – «Колос» (Ковалівка) – 2:1 (2:0)
Львів, «Арена Львів», 3 288 глядачів
Голи: 1:0 Вінісіус Тобіас (11), 2:0 Бондар (36), 2:1 Тахірі (84)
«Шахтар»: Різник, Вінісіус Тобіас, Бондар (к), Маттурро (Матвієнко, 58), Караваєв, Назарина, Криськів (Очеретько, 86), Ізакі (Педріньйо, 71), Проспер (Мендоза, 58), Бруніньйо, Мейрелліш (Траоре, 58)
Вилучення: Цуріков (90, друге попередження)
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