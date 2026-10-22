Ціна зволікання — життя: чому евакуація дітей із Краматорська та Слов’янська стала обов’язковою

Прифронтова Донеччина щодня потерпає від нищівних ударів російської армії. Житлові квартали, цивільний транспорт і місця скупчення людей опинилися під постійним прицілом ворожих бомб, ракет та дронів.

За таких умов найвразливішими залишаються діти, для яких перебування в регіоні стає щоденним ризиком для життя. З огляду на різке погіршення безпекової ситуації, в області ухвалили рішення про розширення зони примусової евакуації сімей із дітьми — відтепер вона охоплює всі населені пункти Краматорської та Слов’янської територіальних громад.

Зона смертельної небезпеки: що каже офіційна влада

Про розширення заходів із примусової евакуації повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, окупанти здійснюють щоденні атаки на Слов’янськ і Краматорськ, свідомо завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі.

Очільник області закликав батьків не чекати критичного моменту й негайно подбати про безпеку найменших:

«Звертаюся до батьків: не наражайте дітей на небезпеку і не чекайте, поки російський удар станеться поруч із вашим будинком. Евакуюйтеся зараз», — наголосив Вадим Філашкін (офіційне звернення опубліковано в його Telegram-каналі Вадима Філашкіна).

До процесу порятунку людей залучені спеціалізовані екіпажі Національної поліції та підрозділи ДСНС. Після доставки родин до транзитного пункту їм надають усю необхідну допомогу для подальшого переїзду та облаштування в безпечніших регіонах України.

Трагічні факти: обстріли, які забирають дитинство

Офіційні зведення правоохоронців Донеччини підтверджують: російські атаки не залишають цивільним жодного безпечного місця.

6 жовтня: Поліція Донецької області повідомила про трьох загиблих і 11 поранених внаслідок ворожих обстрілів. По Слов’янську війська РФ завдали удару шістьма керованими авіабомбами (КАБ) та FPV-дроном. Внаслідок цього загинула 63-річна жінка, ще четверо людей дістали поранення. Серед постраждалих — 13-річний хлопчик, у якого діагностували мінно-вибухові травми, акубаротравму та осколкові поранення обличчя.

12 та 13 жовтня: Селище Черкаське зазнало масованого удару з реактивних систем залпового вогню «Смерч». Ворожий снаряд поцілив у приватний будинок, де перебувала ціла родина. Обстріл забрав життя 13-річної дівчини, її 36-річної матері та 62-річної бабусі. Ще четверо членів родини зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Загалом того дня в області загинули четверо цивільних та 11 були травмовані.

«Страшно гуляти на вулиці»: як «Білі янголи» рятують родини

Попри постійні авіаудари та руйнування, у Краматорській громаді безперервно триває евакуація сімей з дітьми. Порятунок здійснюють екіпажі поліції «Білий Янгол» разом із ювенальними поліцейськими та рятувальниками ДСНС.

Серед тих, кого нещодавно вивезли з-під обстрілів — Тетяна та її 10-річна донька Євгенія. Вони мешкали на околиці Краматорська в напрямку Бахмута — одному з найнебезпечніших районів. Аби безпечно дочекатися правоохоронців, матір із дитиною змушені були заночувати в центрі міста. У 2022 році родина вже евакуйовувалася до Львова, але згодом повернулася додому. Тепер вони змушені тікати від війни вдруге.

«Страшно гуляти на вулиці, постійно сиджу вдома. Усі мої подруги вже виїхали», — ділиться 10-річна Євгенія.

Під час чергового рейсу «Білі янголи» також евакуювали матір з двома доньками — 7-річною Веронікою та 14-річною Кірою. Щоб трохи зняти стрес у дітей від небезпечної поїздки під звуки вибухів, поліцейські подарували дівчаткам м'які іграшки.

Куди звертатися для безкоштовної евакуації

Для виїзду з небезпечних територій та отримання допомоги з розселенням жителі Донеччини можуть скористатися офіційними гарячими лініями:

Обласний call-центр з питань евакуації (Донецька ОВА):

0-800-500-121

+38 (073) 050-01-21 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal)

Евакуаційні поліцейські екіпажі «Білий Янгол» (Краматорський напрямок):

+38 (066) 561-51-02

Єдиний короткий номер Координаційного гуманітарного центру:

203 (безкоштовно)

Гаряча лінія з евакуації маломобільних осіб та осіб з інвалідністю (БФ «Схід SOS»):

0-800-332-614

Гаряча лінія щодо виплат при евакуації:

+38 (066) 285-62-90

Життя та здоров’я дітей — це найвища цінність, яку неможливо захистити в умовах щоденних авіаударів та артилерійських обстрілів. Розширення зони примусової евакуації на Слов’янську та Краматорську громади — це необхідний крок, покликаний витягти дітей із епіцентру небезпеки. Влада, поліція та рятувальники закликають батьків не зволікати, адже кожен день перебування на лінії вогню може коштувати життя.

Оксана Гайдук

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