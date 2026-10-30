На окупованій Донеччині організували вибори до держдуми РФ: двом представникам псевдокомісії оголосили підозру

Двом представникам окупаційного органу, який називає себе «виборчою комісією днр», заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності.

Йдеться про голову та секретарку комісії, які організовували проведення виборів до державної думи Росії на тимчасово окупованій території Донецької області. Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, у вересні 2026 року підозрювані відповідно до постанови центральної виборчої комісії РФ брали активну участь в організації російських псевдовиборів на захопленій частині Донеччини.

Чоловік, який обіймав посаду так званого голови «виборчої комісії», систематично виступав у підконтрольних окупаційній владі медіа із заявами про проведення голосування. Крім того, він підписав наказ про скорочення тривалості роботи виборчих дільниць, щоб пришвидшити так зване волевиявлення громадян.

«Таким чином, вони незаконно залучили до виборчого процесу мешканців захоплених громад та намагались легітимізувати окупацію українських територій», — зазначили у прокуратурі.

Інша підозрювана — чинна українська адвокатка з Донецька, яка виконувала функції секретарки окупаційної виборчої комісії. За версією слідства, вона готувала документи до засідань, оформлювала та підписувала відповідні рішення й протоколи. Про підозру їй повідомив керівник Донецької обласної прокуратури.

Після завершення псевдовиборів підозрювані оприлюднили сфальсифіковані результати, за якими нібито перемогла російська партія «Єдина Росія».

Обидва фігуранти вже були заочно засуджені українським судом до 10 та 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Попередні вироки стосувалися обіймання посад в окупаційній виборчій комісії та організації так званих виборів до «народної ради днр» у 2023 році. Відбувати призначене покарання вони мають після затримання.

Наразі досудове розслідування здійснює Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. За інкримінованою статтею про колабораційну діяльність (ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України) передбачено від 5 до 10 років позбавлення волі, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, а також конфіскацію майна або без неї.