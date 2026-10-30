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Ольга Романова
редактор
11:42, Сьогодні
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В Донецьку дерево впало на автомобіль

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В Донецьку дерево впало на автомобіль

В тимчасово окупованому Донецьку дерево впало на автомобіль на Ленінському проспекті.

Інформації про можливих постраждалих, а також про пошкодження автомобіля наразі немає. Обставини події уточнюються.

В Донецьку дерево впало на автомобіль, фото-1
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#Донецьк #дерево #авто
Ольга Романова
редактор
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