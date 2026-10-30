11:42, Сьогодні
Надійне джерело
В Донецьку дерево впало на автомобіль
В тимчасово окупованому Донецьку дерево впало на автомобіль на Ленінському проспекті.
Інформації про можливих постраждалих, а також про пошкодження автомобіля наразі немає. Обставини події уточнюються.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
15:48
Вчора
ТОП новини
На Донеччині за добу окупанти 39 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще девʼятеро поранено
Оголошення
16:01, 27 жовтня
06:52, Сьогодні
4
12:08, Вчора
11:35, 21 жовтня