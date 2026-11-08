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За добу захисники України знищили 22980 російських окупантів
Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1 606 400 осіб.
За минулу добу росія втратила ще 2290 військових. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 8 листопада 2026 року:
Особовий склад:
близько 1 606 400 (+2 290) осіб
Озброєння та військова техніка:
Танки: 12 458 (+2)
Бойові броньовані машини: 25 668 (+14)
Артилерійські системи: 52 044 (+44)
РСЗВ: 2 257
Засоби ППО: 1 751 (+4)
Літаки: 452
Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
Наземні робототехнічні комплекси: 3 099 (+6)
БпЛА оперативно-тактичного рівня: 600 177 (+1 337)
Крилаті ракети: 5 196 (+4)
Морська техніка:
Кораблі та катери: 35
Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
Автомобільна техніка та автоцистерни: 171 850 (+461)
Спеціальна техніка: 4 888 (+7)
Дані уточнюються.
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