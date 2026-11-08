За добу захисники України знищили 22980 російських окупантів

Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1 606 400 осіб.

За минулу добу росія втратила ще 2290 військових. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 8 листопада 2026 року:

Особовий склад:

близько 1 606 400 (+2 290) осіб

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 458 (+2)

Бойові броньовані машини: 25 668 (+14)

Артилерійські системи: 52 044 (+44)

РСЗВ: 2 257

Засоби ППО: 1 751 (+4)

Літаки: 452

Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 099 (+6)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 600 177 (+1 337)

Крилаті ракети: 5 196 (+4)

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 171 850 (+461)

Спеціальна техніка: 4 888 (+7)

Дані уточнюються.