Ситуація на фронті на ранок 8 листопада: протягом доби відбулося 199 бойових зіткнень

Розпочалася 1719-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 199 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 2290 осіб. Також знешкоджено два танки, 14 бойових броньованих машин, 44 артилерійські системи, чотири засоби ППО, шість наземних робототехнічних комплексів, 1337 безпілотних літальних апаратів, чотири ракети, два оперативно-тактичні ракетні комплекси, 461 одиницю автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки ворога.

Учора противник завдав двох ракетних та 74 авіаційних ударів, під час яких скинув 235 керованих авіабомб. Загарбники застосували 7557 дронів-камікадзе та здійснили 2369 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 18 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів з боку ворога зазнали населені пункти Рожковичі, Чуйківка, Бачівськ, Товстодубове, Суходіл, Кучерівка, Кореньок, Уланове, Смикалівка, Яструбщина, Вовківка, Безсалівка, Отруба, Атинське, Волфине, Павлівка, Нова Корчаківка, Корчаківка, Кіндратівка, Хотінь, Нова Січ, Писарівка, Олексіївка, Могриця, Лужки, Храпівщина, Миропілля, Нескучне Сумської області; Сеньківка, Хрінівка, Янжулівка, Вишеньки Чернігівської області. Авіаударів зазнали населені пункти Вільна Слобода, Іволжанське, Чернеччина, Токарі, Суми.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одну гармату противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби Сили оборони відбили чотири атаки противника. Агресор завдав 9 авіаційних ударів, застосувавши 20 КАБ, та здійснив 126 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили вісім атак противника у бік населених пунктів Козача Лопань, Радьківка, Охрімівка та в районах Вовчанська, Цегельного, Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти проводили п’ять атак, в бік Лиману та у районі населеного пункту Колодязі.

На Слов’янському напрямку противник здійснив чотири атаки в бік Пискунівки, Миколаївки та в районі населеного пункту Озерне.

На Краматорському напрямку противник провів одну штурмову дію, атакуючи в бік Миколаївки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 23 атаки. Загарбники вели наступальні дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Вільне та в бік Миколайпілля, Новопавлівки, Золотого Колодязя.

Дев’ять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Новий Донбас, Новогришине, Молодецьке та в бік населених пунктів Добропілля, Сергіївки, Новопідгороднього.

На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку окупанти три рази атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Косівцеве та поблизу Добропілля, Малої Токмачки.

На Оріхівському напрямку окупанти провели дві атаки в бік населених пунктів Новопавлівка та Лук’янівське.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не здійснювали.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.