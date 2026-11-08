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  • На Донеччині за добу окупанти 369 разів обстріляли населені пункти: пʼятеро людей загинули та ще пʼятеро поранено
Ольга Романова
редактор
10:29, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти 369 разів обстріляли населені пункти: пʼятеро людей загинули та ще пʼятеро поранено

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На Донеччині за добу окупанти 369 разів обстріляли населені пункти: пʼятеро людей загинули та ще пʼятеро поранено

За 7 листопада росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 3 у Краматорську, по 1 у Біленькому і Дружківці. Ще 5 людей в області за добу отримали поранення.

Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 517 людей, у тому числі 31 дитину, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадис Філашкін.

Покровський район. По Білозерському росіяни вдарили 3 керованими авіабомбами та безпілотником «Молнія» — зруйновано 5 приватних будинків, пошкоджено ще 4.

Краматорський район. Слов’янськ зазнав 2 ударів FPV-дронами та 1 — безпілотником «Молнія-2», внаслідок чого поранено 1 людину й пошкоджено 2 приватні будинки, 8 торгових павільйонів та автомобіль. У Краматорську внаслідок 6 ударів, зокрема 3 — керованими авіабомбами та 1 — FPV-дроном, загинули 3 людини, 2 поранені, попередньо пошкоджено 3 автомобілі, а в Біленькому внаслідок 2 ударів керованими авіабомбами загинула 1 людина, 2 поранені, пошкоджено 5 приватних будинків. У Дружківці внаслідок удару керованою авіабомбою загинула 1 людина, зруйновано приватний будинок.



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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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