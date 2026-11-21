У пʼятницю, 20 листопада, російські війська обстріляли житлову забудову Краматорська.

Внаслідок атаки пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків, в одному з яких спалахнула пожежа. Надзвичайники врятували трьох мешканців, серед них дитину. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Вогонь охопив чотири квартири на другому та третьому поверхах багатоповерхівки. Під час ліквідації пожежі рятувальники за допомогою автодрабини та через задимлену сходову клітку дісталися квартири на п’ятому поверсі, звідки евакуювали трьох людей.

«Надзвичайники за допомогою автодрабини та через задимлену сходову клітку дісталися квартири на п’ятому поверсі й врятували трьох мешканців, зокрема дитину», – повідомили у ДСНС.

Пожежу вдалося ліквідувати. Вогнеборці приборкали займання на площі 200 квадратних метрів.