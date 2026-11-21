У Донецькій області підрозділ Нацгвардії Lasar’s Group знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С1».

У Lasar’s Group розповіли, що окупанти намагалися приховати комплекс на оперативній глибині.

«Техніку знищили в Донецькій області виключно силами нашого підрозділу», — розповіли бійці.

Перед ударом екіпажі, пілоти та аналітики спільно провели розвідку. Після цього до російського комплексу ППО спрямували кілька дронів. Один із них уразив ціль, а інший зафіксував результат атаки.

ЗРГК «Панцирь-С1» знищили за допомогою дрона-бомбардувальника, який скинув на комплекс вибуховий заряд.

ЗРГК «Панцирь-С1»

Російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С1» призначений для захисту військових об’єктів від літаків, гелікоптерів, крилатих ракет і безпілотників.

Комплекс озброєний 12 зенітними ракетами та двома двоствольними автоматичними гарматами калібру 30 мм, які здатні уражати повітряні цілі на малих висотах.





