На Донеччині знищили російський ЗРГК «Панцирь-С1», - ВІДЕО
У Донецькій області підрозділ Нацгвардії Lasar’s Group знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С1».
У Lasar’s Group розповіли, що окупанти намагалися приховати комплекс на оперативній глибині.
«Техніку знищили в Донецькій області виключно силами нашого підрозділу», — розповіли бійці.
Перед ударом екіпажі, пілоти та аналітики спільно провели розвідку. Після цього до російського комплексу ППО спрямували кілька дронів. Один із них уразив ціль, а інший зафіксував результат атаки.
ЗРГК «Панцирь-С1» знищили за допомогою дрона-бомбардувальника, який скинув на комплекс вибуховий заряд.
ЗРГК «Панцирь-С1»
Російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С1» призначений для захисту військових об’єктів від літаків, гелікоптерів, крилатих ракет і безпілотників.
Комплекс озброєний 12 зенітними ракетами та двома двоствольними автоматичними гарматами калібру 30 мм, які здатні уражати повітряні цілі на малих висотах.