Російський гауляйтер окупованої Донеччини Денис Пушилін заявив, що регіон нібито досяг середньоросійського рівня пенсійного забезпечення, а до 2030 року має вийти на аналогічний рівень добробуту населення. Водночас він визнав, що зростання зарплат недостатньо компенсує високі ціни.

«До 2030 року перед нами стоїть завдання досягти середньоросійського рівня добробуту жителів. За пенсіями ми цього домоглися, навіть перевищили показники через шахтарський стаж наших пенсіонерів», – заявив Пушилін.

За його словами, середня зарплата в окупованому регіоні нині становить 56 тисяч рублів, що приблизно дорівнює 30,8 тисячі гривень. Раніше, як стверджує Пушилін, цей показник був на рівні всього 28 тисяч рублів.

Водночас окупаційний глава визнав, що такого зростання недостатньо, оскільки ціни на товари та послуги в регіоні, за його словами, вищі, ніж у сусідніх областях Росії.

Для порівняння, середня зарплата в Україні у вересні 2026 року становила 33 153 гривні, за даними Державної служби статистики.





