– Дуже засмучені результатом і загалом перебігом подій на футбольному полі. Другий тайм у нашому виконанні був кращим, однак він далекий від того ідеалу, який я хочу бачити. Якщо на футбольному полі із командної побудови випадають один-двоє гравців або виникають одна-дві конкретні проблеми, це можна трактувати як ситуацію, коли окремі виконавці не вписалися в загальнокомандну побудову, та коли випадають 10 польових футболістів, то, безумовно, причина в головному тренері. Зараз матиму завдання розібратися, що саме було не так і в чому я помилився під час підготовки. Можу наголосити, що сьогоднішня гра була дуже далекою від того, що ми сповідували протягом півтора року і завдяки чому здобували позитивні результати й перемоги. Слід зважати на контекст: було чимало футболістів, які отримують не так багато ігрового часу, тому, певно, саме через це їм бракувало концентрації, що заважало дотримуватися наших ігрових патернів. Ми ухвалювали занадто поспішні рішення, які не призводили до реального креативу у фінальній третині поля суперника. Дуже засмучені, і зараз на нас чекатиме важка й важлива робота.



– Розуміємо, що після матчів збірних футболісти можуть бути дещо розбалансованими, але попереду Ліга чемпіонів, найважливіший турнір для «Шахтаря». Гратимете з «Фенербахче», а ви добре знаєте турецький футбол і розумієте його зсередини. Як би ви охарактеризували сучасний «Фенербахче», чого від нього очікувати? І що потрібно зробити «Шахтарю», аби перемога залишилася за українською командою?

– Якби мене запитали про це протистояння півтора року тому, я був би налаштований значно позитивніше, а тепер реальність змінилася. Ще навіть місяць тому я сказав би, що ми були кращими, утім зараз у «Фенербахче» новий головний тренер, вони під його керівництвом дуже добре розпочали та продовжують рухатися вперед. Наголосив би: якщо сьогодні на полі відбувається цілий парад невдалих рішень, то в першу чергу кожен мусить перевірити самого себе. Маємо можливість здобути історичний досвід і для себе як футбольного клубу, і для України як федерації УЄФА. Це буде, безумовно, важко, і в якомусь сенсі доведеться страждати на футбольному полі, проте мусимо згадати ті важливі атрибути, які приводили нас до успіху впродовж усього цього шляху. Це правильна мова тіла, вчасна реакція, і в такі миті тактика відходить на другий план. Мусимо згадати, що тактика без емоцій нічого не варта у футболі. «Шахтар» удома не може так грати, як у сьогоднішньому матчі, – ніколи цього не допущу. Якщо футболістам десь бракувало концентрації, аби відіграти в правильний спосіб на домашньому полі, то це найперше моя провина. Я візьму відповідальність за це на себе і спробую максимально зануритися в аналіз, аби зрозуміти, що можу зробити. Безперечно, я в позитивному значенні слова стурбований матчем у середу та дуже на нього очікую, разом із тим усвідомлюю, який великий обсяг роботи доведеться виконати напередодні цього протистояння.



– На жаль, у «Шахтаря» помітна певна тенденція в УПЛ: в останніх чотирьох матчах – лише одна перемога. Із чим це пов’язано та чи вдалося знайти проблему? Також запитання щодо однієї з проблем – атаки. Чи будете взимку шукати нового нападника, оскільки ті, що є зараз, не забивають стільки, скільки, напевно, хотілося б вам як головному тренеру?

– Зараз приділю увесь наявний час пошуку рішення, яке могло б змінити перебіг подій на нашу користь. Варто розуміти, що нас спіткали травми дуже важливих виконавців, однак цілковито погоджуюся з вами – необхідно покращувати атакувальні параметри, адже ті показники, які демонструємо зараз, є недостатніми.



– Вітаю з поверненням після міжнародної паузи. На пресконференціях ви завжди говорите, що ми є однією великою сім’єю. Та в цій родині, судячи з того, що ми бачимо в останніх поєдинках, дехто з виконавців випадає. Вони виходять на поле, але не виправдовують очікувань, які ви на них покладаєте. Як у такому разі вчиняє голова сім’ї?

– Іноді навіть найсильніші та найбільш упевнені в собі лідери потребують підтримки. Як і наголосив, я дуже засмучений і безпосередньо фінальним результатом, і нашою поведінкою на футбольному полі. Звісно, я хочу, щоб «Шахтар» за мого керівництва проводив якнайбільше якісних матчів. Якщо ми граємо так, як у першому таймі, то проблему насамперед потрібно шукати в мені самому, – і я цим займуся одразу після пресконференції. Зараз ми втратили Педріньйо, Кауана Еліаса та Мендозу, авжеж, я шукатиму рішення, як можу замінити їх кимось із наявних зараз у мене виконавців. Я вірю в автоматизм і відточення ігрових деталей так, щоб ми могли їх виконати навіть спросоння, і продовжимо над цим працювати. За півтора року, що я тут знаходжуся, ми не грали так, як у першому таймі, навіть у тренувальному процесі. Тому, безумовно, від сьогоднішнього матчу й у наступні дні вся моя увага буде прикута до того, як я можу це виправити.



– Після матчу ми бачили, як Лука Мейрелліш залишав стадіон із перемотаною рукою. Чи вже відомо, що за ушкодження в нього?

– На жаль, зараз я не володію жодною інформацією про це, однак неодмінно з’ясую.



– Наскільки ця нічия вплине на емоційний стан гравців?

– Коли люди щодня вмирають, мені здається, не може бути жодних виправдань стосовно того чи іншого результату у футболі. Мої співчуття всім постраждалим від сьогоднішньої жахливої атаки. Я щоразу повертаюся до своєї першої думки: гравці теж дуже через це переживали, з великою ймовірністю не спали вночі, авжеж це також вплинуло на їхні як фізіологічні, так і моральні кондиції. На жаль, зараз в Україні життя є таким. Та це зовсім не означає, що я прийму це. Я ніколи не дозволю собі, аби щось подібне стало для мене буденністю, я ніколи не прийму цього.



– У матчі Ліги націй УЄФА між Україною та Грузією сталася така ситуація, що на полі зійшлися гравці «Шахтаря» – Азаров та українські збірники, а єдиний гол забив екс-«гірник» Сікан. Чи ви дивилися поєдинок і що можете сказати про цю ситуацію?

– Я дуже люблю національну збірну України, багато гравців, з якими я працюю, представляють кольори цієї збірної. Я стежив, намагаюся переглядати кожен матч, та все ж таки ніколи не берусь коментувати національні збірні, у тому числі українську. Сьогодні нашим основним предметом розмови є «Шахтар» і гра з «Лівим Берегом», тому дуже вдячний за ваше запитання, однак не можу провести жодних паралелей.



– «Шахтар» був фаворитом зустрічі, та «Лівий Берег» першим забив і врешті зумів відібрати очки. Наскільки ви задоволені реакцією команди на такий розвиток подій і чи вважаєте нічию справедливим підсумком цього матчу?

– Як я неодноразово наголошував сьогодні, перебігом подій у першому таймі я повністю невдоволений. Це була гра, що не відповідає рівню та амбіціям донецького «Шахтаря». У другому таймі ми відреагували значно краще, і в цілому я задоволений тим, як ми виявили себе в другій половині зустрічі. Однак у футболі такого рівня ви повинні «прокидатися» значно раніше. Іноді ваша запізніла реакція, той факт, що ви «прокинулися» занадто пізно, дійсно може коштувати дорогоцінних очок, як це сталося, наприклад, сьогодні.