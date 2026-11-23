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За добу захисники України знищили майже 2500 російських окупантів

Упродовж минулого дня армія РФ втратила 2 471 особу. Знищено 5 танків, 18 бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем, 3 РСЗВ, засіб ППО, 4 наземні робокомплекси. Про це йдеться у зведенні Генштабу. Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 23 листопада 2026 року: Особовий склад: близько 1 639 641 (+2 471) осіб. Озброєння та військова техніка: Танки: 12 492 (+5)

Бойові броньовані машини: 25 941 (+18)

Артилерійські системи: 52 731 (+70)

РСЗВ: 2 298 (+3)

Засоби ППО: 1 768 (+1)

Літаки: 452

Гелікоптери: 356. Безпілотні системи та ракети: Наземні робототехнічні комплекси: 3 213 (+4)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 618 262 (+1 459)

Крилаті ракети: 5 278. Морська техніка: Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2. Техніка забезпечення: Автомобільна техніка та автоцистерни: 178 713 (+651)

Спеціальна техніка: 4 932 (+7). Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор