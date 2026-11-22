Сьогодні, 22 листопада, російські окупанти завдали авіаудару по Слов’янську Донецької області.

Внаслідок влучання авіабомби в багатоквартирний житловий будинок загинули двоє цивільних, ще троє людей отримали поранення. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

За попередніми даними, російські військові скинули на місто авіабомбу ФАБ-500 з універсальним модулем планерування та корекції (УМПК). Боєприпас влучив в один із під’їздів багатоповерхового житлового будинку.

«Станом на зараз відомо про двох загиблих — жінку та 56-річного містянина», — повідомили у прокуратурі.

Також внаслідок удару постраждали троє місцевих жителів: чоловіки віком 42 та 78 років і 62-річна жінка. У них діагностували вибухові травми, контузії та множинні поранення.

Крім того, внаслідок авіаудару пошкоджено дев’ять багатоквартирних будинків. Остаточні наслідки російської атаки встановлюють.

За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).