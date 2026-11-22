На тимчасово окупованій території Донецької області після нічної атаки на енергетичну інфраструктуру виникли масштабні перебої з електропостачанням.

Без світла залишилися понад 279 тисяч побутових абонентів. Знеструмлення торкнулося, зокрема, Донецька, Макіївки, Маріуполя, Єнакієвого та інших населених пунктів. Про це заявив так званий голова уряду «ДНР» Андрій Чертков. За його словами, цієї ночі була здійснена спроба масованої атаки на енергетичні об’єкти окупованої території. Під удар потрапили одразу кілька об’єктів енергетичної інфраструктури.

«Внаслідок цього порушено електропостачання значної частини ДНР — до нових відключень додалися наслідки попередніх пошкоджень», — заявив Чертков.

За інформацією окупаційної адміністрації станом на ранок, частково знеструмлені Донецьк, Макіївка, Маріуполь, Єнакієве, Дебальцеве, Торез і Сніжне.

Також перебої з електропостачанням зафіксували в населених пунктах Волноваського, Амвросіївського, Тельманівського, Ясинуватського та Володарського муніципальних округів.

Загалом без електроенергії залишаються понад 279 тисяч побутових абонентів. Окупаційна влада повідомляє, що енергетики вже працюють над усуненням пошкоджень та відновленням електропостачання.