У "ДНР" почали "судити" п'ять іноземних громадян, які воювали разом з захисниками ЗСУ

Так зване "судове засідання верховного суда "ДНР"" щодо п'яти іноземних громадян, які воювали на боці української армії відбулося упонеділок, 15 серпня.



Про це пишуть інформ-ресурси "ДНР".

Громадян Швеції, Хорватії та Великобританії – Матіаса Густавссона, Векослава Пребега та Джона Хардінга – звинувачують у "проходженні навчання з метою захоплення влади, насильницькому захопленні чи утриманні влади, а також участі як найманців у збройному конфлікті". Їм загрожує страта.

Ще двом громадянам Великобританії, Ендрю Хіллу та Ділану Хілі, пред'явлено звинувачення в "участі у військових діях як найманець" та "вербування найманців" відповідно.

Заручники терористів свою вину не визнають, та не згодні з обвинуваченнями.

Наступне "засідання" заплановане на жовтень.

Нагадаємо, що трьом представникам іноземних держав, а саме підданим Великобританії Шону Піннеру, Ейдену Асліну та підданому Марокко Саадуну Брагімі, яких окупанти захопили у полон, у "суді" так званої "ДНР" винесли вирок до страти. При цьому "судовий процес" був закритим, не було ніяких заяв щодо "злочинів" іноземних захисників України. Їх звинувачують у так званому "насильницькому захопленні влади та найманстві".

15 липня стало відомо, що полоні "ДНР" загинув захисник України з Великобританії Пол Джонсон Ентоні Домінік Урі.