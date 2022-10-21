У "ДНР" тепер буде регіональне відділення російської партії «Єдина росія»

Регіональне відділення всеросійської політичної партії «Єдина Росія» засноване в "ДНР" - сьогодні в Донецьку відбулися перші його загальні збори.

Про це пишуть інформ-ресурси "ДНР" з посиланням на секретара генради російської партії Андрія Турчака 21 жовтня.



«У Донецькій народній республіці створено регіональне відділення „Єдиної Росії“. Його секретарем на перших загальних зборах обрано тво глави регіону Дениса Пушиліна», - сказав Турчак.



У донецькому відділенні ЄР наразі перебуває 53 особи, у зборах взяли участь 44.

Турчак також заявив, що тепер у "ДНР" буде запущено ще більше партійних проектів, а також буде створена мережа первинних та місцевих відділень.