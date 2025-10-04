Рус
Ольга Романова
редактор
11:56, 4 жовтня
У «звільненій» росіянами Марʼїнці залишилась лиш одна мешканка, - ВІДЕО

У «звільненій» росіянами Марʼїнці залишилась лиш одна мешканка, - ВІДЕО

 У тимчасово окупованій Марʼїнці залишилась лиш одна мешканка.

Сюжет про жительку Галину, яка живе одна серед руїн «звільненого» міста зʼявився на російських каналах.

У «звільненій» росіянами Марʼїнці залишилась лиш одна мешканка, - ВІДЕО, фото-1

«Міста практично немає. І навряд воно буде відновлено», - заявила Галина.

Нагадаємо з 2023 року Марʼїнка тимчасово перебуває під окупацією рф. До початку війни у місті мешкало майже 10 тисяч жителів.

Мар'їнський молокозавод (ВАТ «Лактіс») випускав близько 50 найменувань продукції. Стабільно працювала ВАТ «Мар'їнська харчосмакова фабрика». А мар'їнська халва відзначена міжнародним призом «Золотий орел» (1998 р.) і знаком якості «Вища проба» (2001 р.).

У місті діяли 2 дитячих дошкільних установи, 2 загальноосвітніх школи, музична школа, будинок культури, бібліотека, дитячо-юнацька спортивна школа, Донецький обласний госпіталь для інвалідів другої світової війни, школа-інтернат для дітей-сиріт.

#Донеччина #Марьїнка #окупація
Ольга Романова
редактор
