У «звільненій» росіянами Марʼїнці залишилась лиш одна мешканка, - ВІДЕО

У тимчасово окупованій Марʼїнці залишилась лиш одна мешканка.

Сюжет про жительку Галину, яка живе одна серед руїн «звільненого» міста зʼявився на російських каналах.

«Міста практично немає. І навряд воно буде відновлено», - заявила Галина.

Нагадаємо з 2023 року Марʼїнка тимчасово перебуває під окупацією рф. До початку війни у місті мешкало майже 10 тисяч жителів.

Мар'їнський молокозавод (ВАТ «Лактіс») випускав близько 50 найменувань продукції. Стабільно працювала ВАТ «Мар'їнська харчосмакова фабрика». А мар'їнська халва відзначена міжнародним призом «Золотий орел» (1998 р.) і знаком якості «Вища проба» (2001 р.).

У місті діяли 2 дитячих дошкільних установи, 2 загальноосвітніх школи, музична школа, будинок культури, бібліотека, дитячо-юнацька спортивна школа, Донецький обласний госпіталь для інвалідів другої світової війни, школа-інтернат для дітей-сиріт.