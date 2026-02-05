Надійне джерело

За добу захисники України знищили 770 російських окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 770 окупантів. Знищено 5 російських танків, 4 бойові броньовані машини, 60 артилерійських систем, 2 РСЗВ. Про це йдеться у зведенні Генштабу. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 243 840 (+770) осіб

танків – 11 642 (+5) од.

бойових броньованих машин – 23 996 (+4) од.

артилерійських систем – 36 975 (+60) од.

РСЗВ – 1 636 (+2) од.

засоби ППО – 1 293 (+0) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 125 094 (+1 351) од.

крилаті ракети – 4 245 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 77 149 (+200) од.

спеціальна техніка – 4 062 (+0) од.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Роман Лазоренко Головний редактор сайту