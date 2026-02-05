09:01, 5 лютого
Надійне джерело
За добу захисники України знищили 770 російських окупантів
Упродовж доби Сили оборони ліквідували 770 окупантів.
Знищено 5 російських танків, 4 бойові броньовані машини, 60 артилерійських систем, 2 РСЗВ. Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 243 840 (+770) осіб
- танків – 11 642 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 23 996 (+4) од.
- артилерійських систем – 36 975 (+60) од.
- РСЗВ – 1 636 (+2) од.
- засоби ППО – 1 293 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 125 094 (+1 351) од.
- крилаті ракети – 4 245 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 77 149 (+200) од.
- спеціальна техніка – 4 062 (+0) од.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
На Донеччині російський дрон уразив автомобіль комунальників: одна людина загинула та ще дві поранені
Оголошення
10:59, 27 січня
14:05, 3 лютого
16:43, 26 січня
2
10:55, 4 лютого