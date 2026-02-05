Ситуація на фронті на ранок 5 лютого: протягом доби відбулося 133 бойових зіткнення

Розпочалася 1443-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 133 бойових зіткнення. У Генштабі наголошують, що українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів, застосував три ракети, 96 авіаційних ударів, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ударів 7880 дронів-камікадзе та здійснив 3971 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 89 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Покровське, Великомихайлівка, Мечетне Дніпропетровської області; Зелене, Залізничне, Чарівне, Воздвижівка, Верхня Терса, Різдвянка, Комишуваха Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, один пункт управління БпЛА, дві гармати та реактивну систему залпового вогню російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав чотирьох авіаударів, скинув 11 авіабомб, здійснив 91 обстріл, в тому числі один - з реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у бік населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Графське та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку вчора відбулось п’ять ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Куп’янська та Кіндрашівки.

На Лиманському напрямку ворог провів шість атак. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Дробишеве, Новоселівка, Ставки, Лиман.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 13 спроб окупантів просунутись вперед в районах Платонівки, Дронівки та у бік Закітного, Рай-Олександрівки й Різниківки.

На Краматорському напрямку противник здійснив дві атаки в районі Васюківки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 10 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Яблунівка та Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Філія та у напрямку Вільного.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив три атаки у районах Зеленого Гаю та Соснівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 17 атак окупантів - у районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Нового Запоріжжя, Залізничного.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в районі Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві безуспішні наступальні дії.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 770 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, чотири бойові броньовані машини, 60 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 1351 безпілотний літальний апарат, 200 одиниць автомобільної техніки окупантів.