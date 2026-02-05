Рус
  • Головна
  • Зеленський назвав кількість загиблих захисників України з початку повномасштабної війни
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
13:58, 5 лютого

Зеленський назвав кількість загиблих захисників України з початку повномасштабної війни

Зеленський назвав кількість загиблих захисників України з початку повномасштабної війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що з моменту початку повномасштабної війни РФ проти України загинуло 55 тисяч українських військовослужбовців.

Відповідну статистику глава української держави озвучив в інтерв'ю France 2, передає газета Le Monde.

«В Україні офіційна кількість військовослужбовців, чи то кадрові військові, чи то мобілізовані, які загинули в боях,становить 55 тисяч осіб», — заявив він і зазначив, що є також«велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

4 лютого 2025 року президент Зеленський заявив в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану, що від початку повномасштабної війни у війні проти РФ загинуло 45 100 українських військових

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Зеленський #Україна #війна #загиблі
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту