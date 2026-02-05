Зеленський назвав кількість загиблих захисників України з початку повномасштабної війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що з моменту початку повномасштабної війни РФ проти України загинуло 55 тисяч українських військовослужбовців.

Відповідну статистику глава української держави озвучив в інтерв'ю France 2, передає газета Le Monde.

«В Україні офіційна кількість військовослужбовців, чи то кадрові військові, чи то мобілізовані, які загинули в боях,становить 55 тисяч осіб», — заявив він і зазначив, що є також«велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

4 лютого 2025 року президент Зеленський заявив в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану, що від початку повномасштабної війни у війні проти РФ загинуло 45 100 українських військових