Мілітаризація дітей: донецька школа ховає на війні своїх випускників «партіями», - ФОТО, ВІДЕО

В школі №119 Донецька встановлюють вже "другу партію парт героїв" - на честь випускників школи, що загинули на війні. Дітям пояснюють, що це і є справжня ціна життя. Так відбувається мілітаризація дітей та підлітків, використовуючи, використовуючи школи, дитсадки, «патріотичні» організації та спеціально створену інфраструктуру для формування лояльності до війни проти України.

У донецькій школі №119, 7 лютого, окупаційна адміністрація разом із партією «Єдина Росія» відкрила одразу шість так званих «Парт Героя». Вони присвячені випускникам школи, які загинули у складі російських збройних формувань. Кожна з парт має ім’я загиблого та короткий опис його «бойового шляху». Пропагандисти подають це як приклад для наслідування для нинішніх школярів.

Окупаційні медіа називають такі заходи «історичною пам’яттю», однак фактично йдеться про вбудовування війни у повсякденне життя дітей. У сюжетах з Донеччини регулярно лунають тези про те, що світ нібито готується до війни з Росією, а тому військова служба має стати основною соціальною нормою для молоді.

«Ваше майбутнє війна»

Ці заяви підтверджує й риторика керівників окупаційних військових структур. Начальник так званого «Донецького вищого загальновійськового командного училища» Сергій Золотарьов публічно заявив, що «настала військова епоха», а цивільні професії на кшталт програмістів і юристів «відходять у минуле». Таким чином дітям прямо нав’язують думку, що їхнє майбутнє — це війна.

Паралельно Росія створює на окупованих територіях цілу інфраструктуру ідеологічного впливу. У Донецьку відкрили мультимедійний парк «Росія — моя історія», створений за дорученням Володимира Путіна. Окрім історичних експозицій, там діють масштабні проєкти з героїзації війни, культів «героїв» та так званого «медичного фронту». У комплексі передбачені спортзали, лекторії та майданчики для масових заходів із залученням молоді.

До війни готують з дитсадка

Мілітаризація починається з наймолодшого віку. За словами «віце-прем’єра ДНР» Лариси Толстікіної, пілотними майданчиками пропагандистської програми «Розмови про важливе» стали дитячі садки Донецька, Маріуполя та Шахтарська. Заняття проводять для дітей від трьох до семи років. Під виглядом розвитку дружби й моральних якостей малюкам нав’язують «повагу до культури та історії Росії» й формують уявлення, що саме держава-окупант є їхньою батьківщиною.

Для старших дітей працюють напіввійськові структури. Так, «Юнармія» на Донеччині почала навчати підлітків управлінню бойовими дронами. За даними її керівництва, юнаки проходять теоретичну підготовку, тренуються на симуляторах і готуються до польотів на реальних БПЛА.

«Юнармійці в ДНР почали проходити курси з управління дронами в умовах бойових дій», - розповів начальник штабу «регіонального» відділення «Юнармії» Віктор Пудак.

За його словами, минулого року було підписано угоду з так званим «республіканським центром безпілотних систем» про співпрацю. Там донецькі активісти російського військово-патріотичного руху навчаються воювати за допомогою БПЛА. «Хлопці пройшли теоретичну частину, пройшли навчання з управління дронами на симуляторах, а незабаром для них будуть організовані тренування з управління реальними дронами», - похвалився Пудак.

У школах можуть зʼявитися «замполіти»

Українські правоохоронці кваліфікують таку діяльність як воєнний злочин. Поліція Донеччини повідомила, що викрила керівників мережі штабів у Донецьку, Горлівці, Амвросіївці, Сніжному, Єнакієвому, Дебальцевому та інших містах, які займалися вербуванням дітей до російських формувань. Серед задокументованих дій — стройова підготовка, навчання поводженню зі зброєю, основам тактики бою та системна ідеологічна обробка з формуванням ненависті до України.

Самі окупаційні структури навіть не приховують, що прагнуть зробити війну частиною шкільної освіти. Однією з пропозицій стало введення в школах посад військового керівника і «замполіта», які перебуватимуть на дійсній службі та підпорядковуватимуться Міністерству оборони РФ.

Таким чином Росія перетворює захоплену частину Донеччини на полігон для виховання нового покоління, для якого війна проти України подається як норма й обов’язок. Освітні установи, дитсадки та культурні простори перетворюються у справжні інкубатори майбутнього «гарматного мʼяса».