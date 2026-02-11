09:01, Сьогодні
За добу захисники України знищили 820 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 820 російських окупантів.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 249 380 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.02.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 249 380 (+820) осіб
- танків – 11 661 (+5)
- бойових броньованих машин – 24 020 (+2)
- артилерійських систем – 37 148 (+59)
- РСЗВ – 1 638 (+1)
- засоби ППО – 1 298 (+1)
- літаків – 435 (+0)
- гелікоптерів – 347 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 130 711 (+1 551)
- крилаті ракети – 4 270 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 2 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 77 969 (+235)
- спеціальна техніка – 4 070 (+0).
