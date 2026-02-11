Ситуація на фронті на ранок 11 лютого: протягом доби відбулося 126 бойових зіткнень

Розпочалася 1449 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 126 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За уточненою інформацією, вчора противник здійснив 100 авіаційних ударів, скинув 284 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 7719 дронів-камікадзе та здійснив 3310 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 87 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Братське, Великомихайлівка, Коломійці Дніпропетровської області; Гірке, Терсянка, Долинка, Гуляйпільське, Нове Поле, Шевченківське, Зірниця, Веселянка, Комишуваха, Запорожець, Барвінівка, Верхня Терса Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав 7 авіаударів, скинув 19 авіабомб, здійснив 87 обстрілів, в тому числі чотири - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Приліпка.

На Куп’янському напрямку вчора наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Лиманському напрямку ворог провів сім атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у напрямку населених пунктів Ставки, Дробишеве, Твердохлібове, Зарічне, Діброва.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки та в напрямку Озерного.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 10 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Щербинівка, Русин Яр, Яблунівка та у бік Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Новий Донбас й Гришине.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив дві атаки, у бік Іванівки та Зеленого Гаю.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак окупантів - у районах Добропілля, Гуляйполя, Рибного, Лугівського та в напрямку Залізничного.

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, один пункт управління БпЛА, шість гармат, п’ять пунктів управління та одну іншу важливу ціль російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 820 осіб. Також наші воїни знешкодили п’ять танків, дві бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 1551 безпілотний літальний апарат, 235 одиниць автомобільної техніки окупантів.