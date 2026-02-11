У Краматорську лісника затримали на хабарі за незаконну вирубку в ландшафтному парку, - ФОТО

Правоохоронці викрили майстра лісу Краматорського лісництва Донецького надлісництва філії «Східний лісовий офіс» ДСГП «Ліси України» на отриманні хабаря за сприяння незаконній вирубці дерев у ландшафтному парку.

Посадовцю вже повідомили про підозру. За даними Донецької обласної прокуратури, службовця підозрюють в отриманні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням, за невчинення дій з використанням службового становища (ч. 3 ст. 368 КК України).

Слідством встановлено, що у грудні 2025 року посадовець відмовив місцевому жителю у законному продажі дров для опалення. Натомість він запропонував незаконну схему — вирубувати дерева на визначеній ним ділянці ландшафтного парку. За п’ять днів знищення лісу чоловік отримав 50 тисяч гривень.

«У січні 2026 року майстер лісу підвищив розцінки до 20 тисяч гривень за день та навіть запропонував збільшити обсяги незаконної порубки. Під час отримання другої частини хабаря - 100 тисяч гривень - його викрили працівники правоохоронних органів. Гроші вилучили у службовому автомобілі підозрюваного. Суд обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 998 400 гривень», - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснює територіальне управління ДБР, розташоване у Краматорську. У разі доведення вини підозрюваному загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.