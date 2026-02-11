Рус
  • У Краматорську лісника затримали на хабарі за незаконну вирубку в ландшафтному парку, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
11:28, Сьогодні
Надійне джерело

У Краматорську лісника затримали на хабарі за незаконну вирубку в ландшафтному парку, - ФОТО

У Краматорську лісника затримали на хабарі за незаконну вирубку в ландшафтному парку, - ФОТО

Правоохоронці викрили майстра лісу Краматорського лісництва Донецького надлісництва філії «Східний лісовий офіс» ДСГП «Ліси України» на отриманні хабаря за сприяння незаконній вирубці дерев у ландшафтному парку.

Посадовцю вже повідомили про підозру. За даними Донецької обласної прокуратури, службовця підозрюють в отриманні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням, за невчинення дій з використанням службового становища (ч. 3 ст. 368 КК України).

У Краматорську лісника затримали на хабарі за незаконну вирубку в ландшафтному парку, - ФОТО, фото-1

Слідством встановлено, що у грудні 2025 року посадовець відмовив місцевому жителю у законному продажі дров для опалення. Натомість він запропонував незаконну схему — вирубувати дерева на визначеній ним ділянці ландшафтного парку. За п’ять днів знищення лісу чоловік отримав 50 тисяч гривень.

У Краматорську лісника затримали на хабарі за незаконну вирубку в ландшафтному парку, - ФОТО, фото-2

«У січні 2026 року майстер лісу підвищив розцінки до 20 тисяч гривень за день та навіть запропонував збільшити обсяги незаконної порубки. Під час отримання другої частини хабаря - 100 тисяч гривень - його викрили працівники правоохоронних органів. Гроші вилучили у службовому автомобілі підозрюваного. Суд обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 998 400 гривень», - йдеться у повідомленні.

У Краматорську лісника затримали на хабарі за незаконну вирубку в ландшафтному парку, - ФОТО, фото-3

Досудове розслідування здійснює територіальне управління ДБР, розташоване у Краматорську. У разі доведення вини підозрюваному загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

#Донеччина #Краматорськ #лісник #прокуратура
Ольга Романова
редактор
