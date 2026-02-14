Ситуація на фронті на ранок 14 лютого: протягом доби відбулося 218 бойових зіткнень

Розпочалася 1452-га доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті зафіксовано 218 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 61 авіаційний удар, скинув 183 керовані авіабомби.

Крім того, задіяв для ураження 5873 дрони-камікадзе та здійснив 3133 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 89 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Великомихайлівка, Коломійці, Покровське Дніпропетровської області; Самійлівка, Барвінівка, Свобода, Гуляйпільське, Лісне, Копані, Гірке, Верхня Терса, Залізничне, Чарівне, Долинка, Запорожець Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління БпЛА російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири боєзіткнення з ворогом. За уточненою інформацією, противник завдав трьох авіаударів, скинув шість авіабомб, здійснив 109 обстрілів, в тому числі 10 - з реактивних систем залпового вогню.

Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 15 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Лиман та у бік населених пунктів Охрімівка, Зибине, Мала Вовча.

Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві атаки в напрямках Богуславки та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог провів 17 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Середнє, Дерилове, Зарічне, Дробишевого та у бік Ставків.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 11 спроб окупантів просунутися вперед в районах Платонівки, Закітного та у бік Рай-Олександрівки, Озерного.

Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку противник здійснив одну наступальну дію в районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак поблизу населених пунктів Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та в напрямках Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки, Степанівки.

Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Рівне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Іванівка, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Дорожнє, Новий Донбас, Гришине, Новопідгороднє, Новопавлівка, Новоолександрівка.

Фото: Генштаб ЗСУ

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив дві атаки, у бік Іванівки та Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 35 атак окупантів - у районах Гуляйполя, Загірного, Дорожнянки та у бік Залізничного, Староукраїнки.

Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку противник тричі атакував позиції наших захисників в районах Малих Щербаків, Плавнів та у напрямку Приморського.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безуспішну наступальну дію.

Фото: Генштаб ЗСУ

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1070 осіб. Також наші воїни знешкодили один танк, три бойові броньовані машини, 28 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 914 безпілотних літальних апаратів, один катер, 120 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.