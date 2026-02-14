За добу захисники України знищили 1070 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1070 російських загарбників та ворожу техніку.

Також знищено один танк. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.26 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 252 020 (+1 070) осіб

танків – 11 668 (+1) од.

бойових броньованих машин – 24 031 (+3) од.

артилерійських систем – 37 282 (+28) од.

РСЗВ – 1 645 (+3) од.

засоби ППО – 1 300 (+0) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 134 306 (+914) од.

крилаті ракети – 4 286 (+0) од.

кораблі / катери – 29 (+1) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 78 388 (+120) од.

спеціальна техніка – 4 071 (+1) од.

Дані уточнюються.