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«Здавайся — будеш жити»: на Донеччині українській дрон із гучномовцем змусив трьох росіян здатися в полон, - ВІДЕО
На Покровському напрямку троє російських окупантів здалися в полон завдяки дрону з гучномовцем.
Операцію провів окремий 425-й штурмовий полк «Скеля», повідомили у підрозділі.
Пілоти підлетіли до ворожих позицій і наказали окупантам скласти зброю.
«Щоб прискорити ухвалення правильного рішення, довелося підганяти їх зрозумілою для них лексикою», — розповіли у полку.
Протягом усього маршруту пілоти підтримували з росіянами «дружній» діалог через гучномовець, контролюючи кожен їхній крок до українських позицій. У підсумку всі троє дісталися українських позицій, здалися в полон і залишилися живими.
«До мене прилетів бойовий дрон, але не став мене вбивати, бо я підняв руки. Я почув голос: “Здавайся — будеш жити, здавайся — будеш жити”. Хтось кричав: “Росіянине, солдате, здавайся — житимеш”. Мені сказали обмотатися зеленим скотчем, щоб мене прийняли за українця», — розповів полонений російський військовий.
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