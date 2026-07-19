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  • «Здавайся — будеш жити»: на Донеччині українській дрон із гучномовцем змусив трьох росіян здатися в полон, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
12:56, Сьогодні
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«Здавайся — будеш жити»: на Донеччині українській дрон із гучномовцем змусив трьох росіян здатися в полон, - ВІДЕО

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«Здавайся — будеш жити»: на Донеччині українській дрон із гучномовцем змусив трьох росіян здатися в полон, - ВІДЕО

На Покровському напрямку троє російських окупантів здалися в полон завдяки дрону з гучномовцем.

Операцію провів окремий 425-й штурмовий полк «Скеля», повідомили у підрозділі.

Пілоти підлетіли до ворожих позицій і наказали окупантам скласти зброю.

«Щоб прискорити ухвалення правильного рішення, довелося підганяти їх зрозумілою для них лексикою», — розповіли у полку.

Протягом усього маршруту пілоти підтримували з росіянами «дружній» діалог через гучномовець, контролюючи кожен їхній крок до українських позицій. У підсумку всі троє дісталися українських позицій, здалися в полон і залишилися живими.

«До мене прилетів бойовий дрон, але не став мене вбивати, бо я підняв руки. Я почув голос: “Здавайся — будеш жити, здавайся — будеш жити”. Хтось кричав: “Росіянине, солдате, здавайся — житимеш”. Мені сказали обмотатися зеленим скотчем, щоб мене прийняли за українця», — розповів полонений російський військовий.



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#Донеччина #дрон #окупанти #полон
Ольга Романова
редактор
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